Simone Barontini, un sogno lungo 800 metri: l'anconetano nella finalissima degli Europei Indoor di Istanbul

Appuntamento con la storia alle 18.22, ora italiana: è lo showtime dell'anconetano Simone Barontini, impegnato nella finale degli 800 metri agli Europei Indoor di Istanbul, dopo esserci entrato con il quarto posto con 1'47''13. «Vi porto in pista con me per sognare» era stato il suo richiamo a sportivi, appassionati, tifosi e marchigiani. Con lui, in finale, l'altro italiano Catalin Tecuceanu.