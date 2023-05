Siena penalizzato (-4), Recanatese ai playoff: i giallorossi salgono al decimo posto e affronteranno il Gubbio

RECANATI- La Recanatese è ai playoff di Serie C al primo colpo nel suo primo anno tra i professionisti. “Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Giuseppe Rotondo, ha sanzionato il Siena con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva”. La notizia che tutto il mondo della Lega Pro attendeva è arrivata nel pomeriggio di oggi (8 maggio).

Il deferimento

La società toscana, dopo essere stata deferita per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica, è stata penalizzata e retrocessa in classifica alle spalle non solo del Rimini, ma anche dei leopardiani che ora salgono al decimo posto e questo significa una cosa sola: giovedì saranno proprio loro a sfidare il Gubbio nel primo turno dei playoff.