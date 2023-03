SENIGALLIA Chiusura di stagione col botto per la piccola grande atleta senigalliese Camilla Zazzarini, classe 2008, neo tesserata di casa Sky Roller Macerata. Impegnata nella doppia stagione ghiaccio/rotelle sin da piccolina, e nel ghiaccio tutte e due le discipline, short e long track, stupisce con dei risultati davvero inaspettati.

La giovane pattinatrice senigalliese, al suo primo anno in categoria Junior C, dopo tre titoli italiani in pista lunga, (o long track) sprint, all round e mass start, ha chiuso la stagione dello short track o pista corta con un fantastico argento ai campionati italiani di Bormio e un terzo posto in overall alla Viking Race, pista lunga, la competizione di fine stagione alla quale si partecipa su convocazione federale (i primi due atleti del ranking nazionale per anno di categoria). E così l’ultima trasferta olandese della stagione 2022/23 nel fantastico impianto di Heerenveen, si colora di azzurro: quattro distanze, tre personal best, un secondo posto e un record italiano di categoria nella distanza dei 1000 metri. È stata l’unica ragazza italiana premiata in overall, continuando a stupire con le sue prestazioni, dopo che l’anno scorso aveva vinto tutto quello che c’era da vincere. Adesso un pò di riposo ma neanche tanto, che le rotelle aspettano con ansia il suo ritorno. La famiglia ringrazia lo Sky Roller Macerata, che ha supportato e supporterà a 360° Camilla sia per la stagione del ghiaccio appena conclusa che per quella delle rotelle che si aprirà a breve.

L’eredità

Camilla ha il pattinaggio nel sangue. E non potrebbe essere altrimenti visto che in famiglia questa disciplina è praticamente di casa. Camilla si dedica a tutte e due le discipline, pattinaggio velocità a rotelle e su ghiaccio, dove pratica sia attività in short track che in long track. Il padre è Gabriele Zazzarini, nello staff come fisioterapista della nazionale italiana (con la Lollobrigida), mentre la mamma, Paola Balducci, è la presidente del Senigallia Skating Club ed allenatrice di terzo livello di pattinaggio corsa. Poi c’è il fratello, Filippo, anche lui pattinatore.