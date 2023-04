Lube spettacolare: tre schiaffi al Verona, rimonta completata. Civitanova vola in semifinale

CIVITANOVA - Il tutto per tutto. La partita per completare la rimonta, la sfida per correre in semifinale. E' sabato, è il giorno della bella per la Lube Civitanova che alle ore 18 all’Eurosuole Forum sfida per la quinta volta la WithU Verona. Civitanova vince 3-0 firmando una delle rimonte più esaltanti degli ultimini anni. Non è stato facile, anche oggi, avere la meglio degl scaligeri ma alla fine è stata una vittoria meritatissima. La Lube ora affronterà chi lunedì la spunterà tra Perugia, favorita per quanto fatto in regular season seppur stordita dall’eliminazione in Champions per mano dello Zaksa, e Milano.

L'attesa del palazzetto

Grande attesa in tutto l'ambiente: di sicuro al palasport 3.500 spettatori ma c'è anche chi confidava nel tutto esaurito con il popolo della Lube pronto a scantenarsi per aiutare Anzani e compagni nella sfida decisiva.

Quanto alle questioni tattiche la Lube ripartiva dalla novità introdotta da Blengini, con Zaytsev in ricezione, scelta cha ha cambiato la serie dando stabilità, palloni migliori a De Cecco ed evitando che Nikolov continuasse ad essere bersagliato dagli avversari. Al 19enne sempre Mvp dopo la variazione, scatenandosi in attacco e al servizio, il compito di guidare la squadra in attacco.

Primo set 25-19

Partenza lanciata della Lube sul 7-1, complice una difesa di ferro. I veneti non riescono a capire cosa li stia travolgendo. Sapozhkov timbra il secondo punto per gli scaligeri (7-2) ma la poi Lube subisce il ritorno di fiamma di Verona e tiene a fatica il vantaggio (14-12). Verona ritorna in partita (15-14, errore di Yant Herrera in battuta) e se la gioca punto a punto. Un errore di Mosca e una ace di Bottolo rimettono luce tra Lube e Verona (21-17). Ora sono le forzature di Verona a portare la Lube verso il finale di set. La battuta lunga di Mozic regala a Civitanova il 25esimo punto (25-19, primo set ai padroni di casa).

Secondo set 25-23

Verona prova a restituire alla Lube quanto subito nel primo parziale. Partenza lanciata (6-10). Il primo tempo vincente di Chinenyeze riporta Civitanova in scia piena (10-12). Con l'ace di Nikolov si completa l'operazione aggancio. Si rigioca punto a punto come spesso è accaduto in questa interminabile serie (la Lube mette la testa avanti 21-20 ma Verona ristabilisce la parita con Keita: 21-21). La volata finale è tutta di marca civitanovese con la coppia Yant-Nicolov (25-23).

Terzo set 25-23

Il terzo e già decisivo set è un elogio all'equilibrio: 3-3, poi 5-5, ancora 6-6. Gli errori di Yant e Nikolov ridanno fiato a Verona che scatta sul 7-11. Time-out per Civitanova. La difesa della Lube e i colpi di Chinenyeze riportano i marchigiani sull'11-11. La Lube con un missile di Nicolov trova il 17-18. Sul 19-21, dopo il duello rusticano vinto da Nikolov contro Sapozhkov a rete, Verona chiama il time-out. Fase clou della partita che si riaccende subito con una difesa esaltante di Civitanova (20-21) e con Nikolov, Yant e Zaytsev costruisce il 23-23 e trova l'allungo (24-23) con un pallonetto da sballo di Yant. Il punto finale lo mette a terra Yant dopo una battuta assassina di Nikolov: 25-23, fine dei giochi, operazione rimonta completata. Dallo 0-2 al 3-2. Questa Lube non smette mai di stupire e accede alla semifinale.