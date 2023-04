Lube-Verona, gara 5 playoff: Civitanova avanti di due set

CIVITANOVA - Il tutto per tutto. La partita per completare la rimonta, la sfida per correre in semifinale. E' sabato, è il giorno della bella per la Lube Civitanova che alle ore 18 all’Eurosuole Forum sfida per la quinta volta la WithU Verona.

E' la partita della verità, dopo il match di stasera chi vince potrà brindare e guardare avanti pensando alla semifinale, chi perde non andrà in vacanza ma continuerà il non esaltante viaggio nei i playoff per il quinto posto.

L'attesa del palazzetto

Grande attesa in tutto l'ambiente: di sicuro al palasport ci saranno ameno 3.500 spettatori ma c'è anche chi confida nel tutto esaurito con il popolo della Lube pronto a scantenarsi per aiutare Anzani e compagni nella sfida decisiva.

Quanto alle questioni tattiche la Lube ripartirà dalla novità introdotta da Blengini, con Zaytsev in ricezione, scelta cha ha cambiato la serie dando stabilità, palloni migliori a De Cecco ed evitando che Nikolov continuasse ad essere bersagliato dagli avversari. Al 19enne sempre Mvp dopo la variazione, scatenandosi in attacco e al servizio, il compito di guidare la squadra in attacco.

Primo set 25-19

Partenza lanciata della Lube sul 7-1, complice una difesa di ferro. I veneti non riescono a capire cosa li stia travolgendo. Sapozhkov timbra il secondo punto per gli scaligeri (7-2) ma la poi Lube subisce il ritorno di fiamma di Verona e tiene a fatica il vantaggio (14-12). Verona ritorna in partita (15-14, errore di Yant Herrera in battuta) e se la gioca punto a punto. Un errore di Mosca e una ace di Bottolo rimettono luce tra Lube e Verona (21-17). Ora sono le forzature di Verona a portare la Lube verso il finale di set. La battuta lunga di Mozic regala a Civitanova il 25esimo punto (25-19, primo set ai padroni di casa).

Secondo set 25-23

Verona prova a restituire alla Lube quanto subito nel primo parziale. Partenza lanciata (6-10). Il primo tempo vincente di Chinenyeze riporta Civitanova in scia piena (10-12). Con l'ace di Nikolov si completa l'operazione aggancio. Si rigioca punto a punto come spesso è accaduto in questa interminabile serie (la Lube mette la testa avanti 21-20 ma Verona ristabilisce la parita con Keita: 21-21). La volata finale è tutta di marca civitanovese con la coppia Yant-Nicolov (25-23).

Terzo set

Il terzo e già decisivo set è un elogio all'equilibrio: 3-3, poi 5-5, ancora 6-6.