FERMO A due giorni da una partita a dir poco decisiva, ancora non si ha una sede definita per Sestri Levante-Fermana. La matricola ligure non dispone del suo campo di gara - non sono iniziati nemmeno i lavori per gli ammodernamenti previsti dalla Lega Pro -, Carrara ha chiuso le porte, a Pontedera manca l’ok del prefetto di Pisa e allora la società sta in fretta e furia tessendo i rapporti con Vercelli. Sarà il sintetico della Pro a ospitare lo scontro diretto per evitare l’ultimo posto? La Fermana attende di sapere. Trasferta in Piemonte? Al momento non è stato possibile nemmeno prenotare l’albergo.



Gli obiettivi

Eppure in questo marasma la squadra di Protti deve rimanere concentrata, fissando i suoi obiettivi. La società Sestri Levante (9 punti in 11 partite, peggio ha fatto solo la Fermana con 7 punti in 12 uscite) sembrava abbastanza tranquilla sulla situazione impianto di gioco, e invece... Le prime gare di campionato le ha giocate a Carrara, con cui però sono emersi dei problemi. Si è tentato di virare verso Pontedera, il contratto col comune che gestisce l’impianto è stato firmato ma il prefetto non ha risposto. Da regolamento ci sarebbe tempo fino a 24 ore prima del fischio d’inizio - ore 18.30 di domenica - per trovare una sede idonea. Contemporaneamente si è fatta strada Vercelli. C’è un gancio: il segretario della Pro, secondo quello che si racconta, è un ligure nativo di Chiavari e residente a Sestri, comune genovese di 18mila abitanti circa. Ma se la fumata fosse nera? Per assurdo la partita non si giocherebbe e a quel punto la Fermana la vincerebbe a tavolino. Per ora è soltanto fanta-ipotesi. Meglio non pensarci, rimanendo focalizzati su testa, gambe e tecnico-tattica, quella che ha funzionato solo in parte lunedì a Pescara col Pineto (settimo ko). L’obiettivo? Quantomeno non perdere col Sestri, smuovendo una classifica che ha tremendamente bisogno di aiuto. A più ampio raggio, invece, si guarda alle prossime sette uscite, ossia a quelle che mancano per chiudere il girone d’andata - l’ultima a Pescara sabato 23 dicembre -: dopo pochi giorni si aprirà il mercato di gennaio, bisogna arrivarci vivi e non già morti. Servono dunque dei risultati utili in primis col Sestri Levante, poi con Arezzo in casa, e ancora a Rimini, con la Torres di Fischnaller, a Lucca, con la Juve e a Pescara, in uno stadio Adriatico in cui i gialloblù hanno già giocato due volte in stagione.

Il mercato

Intanto i dirigenti canarini hanno incominciato a parlare di calciomercato. L’impressione è che tra qualche settimana potrebbe esserci una mezza rivoluzione tra risoluzioni di prestiti e saluti. Tutti attualmente sono sotto esame, nessuno escluso. Per colmare il buco a destra è sempre più credibile l’ipotesi Santi da terzino - out sia Eleuteri, squalificato, che Laverone, infortunato -. Niente da fare per Biral, esterno arrivato dalla Primavera dell’Inter assieme a Curatolo: il veneto sarà uno dei primi a salutare a gennaio.