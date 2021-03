Il Montegiorgio rallenta la capolista, domenica nera per Castelfidardo e Tolentino

ANCONA - Bene il Montegiorgio che ferma la marcia della capolista Campobasso, molto meno bene - anzi male - Castelfidardo e Tolentino con i primi che perdono in casa con il Cynthialbalonga mentre i cremisi subiscono la sconfitta a Giulianova. Domenica positiva per Castelnuovo Vomano e Vastogirardi che vincono in trasferte, ferme - ma si sapeva - Porto Sant'Elpidio e Recanatese.

SERIE D girone F 21ª giornata 4ª ritorno (ore 14.30)



Agnonese-Castelnuovo Vomano 1-2

Aprilia-Matese 0-0

Castelfidardo-Cynthialbalonga 0-1

Fiuggi-Notaresco 0-1

Montegiorgio-Campobasso 0-0

Pineto-Vastese rinviata

Porto Sant’Elpidio-Recanatese rinviata

Real Giulianova-Tolentino 2-0

Rieti-Vastogirardi 1-2

CLASSIFICA



Campobasso** 43

Notaresco* 42

Castelnuovo Vomano* 40

Cynthialbalonga 35

Vastogirardi** 33

Castelfidardo* 29

Vastese* (-1) 27

Matese*** 27

Rieti* 26

Tolentino** 25

Recanatese**** 25

Aprilia 25

Montegiorgio**** 22

Fiuggi** 20

Pineto******** 17

Real Giulianova* 16

Porto Sant’Elpidio*** 3

Agnonese** 3

* ogni asterisco una partita in meno

