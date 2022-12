ANCONA Il Tolentino ha rivisto la luce nella partita più complicata. La clamorosa rimonta effettuata in inferiorità numerica nella tana della vicecapolista Trastevere, che in casa sembrava un rullo compressore con 19 punti in 7 incontri, ha decretato l’uscita dal tunnel dei cremisi, in crisi nera da oltre due mesi. L’ultimo successo risaliva al 2-1 in casa del Matese, datato 29 settembre. Da allora la formazione di Mattoni aveva racimolato 1 punto in 10 partite precipitando al terzultimo posto e mostrando gravi limiti in difesa, la seconda più perforata con 23 reti incassate dopo Termoli e Nuova Florida con 24. Ritrovato il sorriso in trasferta, adesso serve l’inversione di marcia in casa, dove il Tolentino ha collezionato meno punti di tutte (2) e rimane l’unica squadra a non aver ancora esultato.

I segni della frenata

È volato a +10 sul Porto d’Ascoli il Pineto che ha spezzato il momento magico degli orange, schizzati in alto grazie a 3 vittorie consecutive. Il passo falso contro la capolista ha spezzato l’imbattibilità al Riviera, dove la formazione di Ciampelli aveva totalizzato 4 successi e 3 pareggi nelle precedenti 7 gare, e infranto il primato della difesa meno perforata, ora di esclusiva proprietà dello stesso Pineto con 10 gol subiti. È invece precipitato a -11 dalla leader il Fano che non riesce più a vincere al Mancini. L’ultima affermazione di fronte ai propri tifosi risale al 9 ottobre: 2-0 sulla Roma City. Da quel giorno sono arrivati tre 1-1 contro Termoli, Vastogirardi e Cynthialbalonga e l’1-2 contro la Samb per i granata che hanno scoperto la predilezione ai viaggi con gli exploit sui terreni di Vastese, Avezzano e Montegiorgio. Ancor più difficile pensare a un’accelerazione perentoria della Samb, ora a -15 dal primo posto. Il ritorno di Alfonsi ha portato maggior continuità con 3 risultati utili in 4 partite, ma il trend casalingo (1 vittoria in 7 gare) non induce all’ottimismo.

Classifica dei derby

Il primato al giro di boa nel campionato delle marchigiane è conteso dalla Samb (prima con 10 punti) e dalla Vigor Senigallia (seconda con 9) che si ritroveranno di fronte domenica. L’altro derby opporrà il Tolentino, desideroso di cancellare lo zero nella casella delle vittorie, al Porto d’Ascoli, che non ha mai vinto contro una corregionale fuori casa.

Classifica marcatori

È sempre più solido il primato di Njambe del Pineto che ha allungato in testa grazie alla tripletta contro il Porto d’Ascoli toccando quota 12 reti. Al secondo posto Raffini della Roma City ha agganciato Esposito del Matese con 7. Nel folto plotone a 6 Vitiello del Tolentino ha raggiunto Broso del Fano, oltre a Dos Santos dell’Avezzano e a El Bakhtaoui del Nuova Florida. La cooperativa del gol non appartiene più alla Vigor che vanta 10 marcatori diversi, ma ha subito il sorpasso della Vastese, arrivata a 11.