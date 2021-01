Disco rosso per la Recanatese, solo un punto in casa per il Castelfidardo

ANCONA Altre tre partite rinviate nel girone F di Serie D e un’altra domenica senza gol per Montegiorgio, Porto Sant’Elpidio e Tolentino, costrette a fermarsi a causa dei contagi di Covid tra i giocatori. Le uniche marchigiane a scendere in campo saranno il Castelfidardo, che ospita il Rieti, e la Recanatese, di scena in casa del Castelnuovo Vomano. Sono invece due gli anticipi al sabato con Agnonese-Cynthialbalonga e Campobasso-Real Giulianova.

SERIE D 13ª giornata (ore 14.30)

Agnonese-Cynthialbalonga 1-1

Campobasso-Real Giulianova 0-0

Aprilia-Fiuggi 1-1

Castelfidardo-Rieti 1-1

Castelnuovo Vomano-Recanatese 2-1

Matese-Porto Sant’Elpidio rinviata

Montegiorgio-Pineto rinviata

Notaresco-Tolentino rinviata

Vastese-Vastogirardi 3-1

CLASSIFICA



Castelnuovo 25

Rieti 24

Campobasso*** 21

Notaresco*** 20

Cynthialbalonga* 20

Vastogirardi** 16

Pineto** 16

Recanatese***** 15

Fiuggi * 15

Castelfidardo ** 15

Montegiorgio**** 14

Vastese (-1) * 13

Aprilia* 13

Tolentino*** 11

Matese** 10

Giulianova** 6

Agnonese***** 3

Porto Sant’Elpidio*** 2



* ogni asterisco una partita in m

Ultimo aggiornamento: 16:27