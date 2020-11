La Recanatese pareggia in Abruzzo e si avvicina alla vetta

PINETO - La Recanatese ha pareggiato 0-0 a Pineto il recupero del campionato di Serie d Giorne F. La partita era stata rinviata a suo tempo per la positività al covid 19 di alcuni giocatori della squadra abruzzese.

Pineto e Recanatese sono due squadre che alla vigilia del campionato erano segnalate tra le grandi favorite per il salto in serie C, ma gli abruzzesi non sono partiti benissimo. ora la Recanatese è a due punti dalla capolista Campobasso mentre il Pineto è a -5 dal primo posto ma ha anche una partita in più rispetto al Campobasso e ai leopardiani.

Questa la nuova classifica: Campobasso 13, Castelnuovo Vomano 12, Notaresco e Recanatese 11, Tolentino 10, Vastogirardi 9, Castelfidardo, Pineto e Fiuggi 8, Cynthialbalonga e Montegiorgio 7, Vastese 4, Matese 3, Giulianova, Rieti e Porto Sant'Elpidio 2, Aprilia e Agnonese .

