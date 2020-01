Il Matelica recupera su Notaresco e Recanatese, in vantaggio anche il Tolentino

ANCONA - Diciottesima giornata in serie D e primo turno del nuovo anno. Il 2020 è cominciato subito con le tre grandi del campionato subito in gol: Notaresco, Recanatese e Matelica sono passate in vantaggio, ma a pochi minuti dalla fine notaresco e Recanatese sono state raggiunte dalle rispettive avversarie. I leopardiani nel derby contro la Jesina si sono fatti recuperare due punti. Sugli altri campi da segnalare soprattutto il vantaggio del Tolentino sul campo della Sangiustese. Le partite sono cominciate alle 14.30.



Fiuggi - Pineto 1-0

Campobasso - Avezzano 2-0

Cattolica S.M. - Matelica 0-2

Chieti - Vastese domani

Montegiorgio - Agnonese 0-1

R. Giulianova - P. S.Elpidio 1-1

Recanatese - Jesina 2-2

Sangiustese - Tolentino 0-1

Vastogirardi - Notaresco 1-1



Classifica: Notaresco 44, Matelica 37, Recanatese 34, Campobasso 34, Montegiorgio 30, Pineto 27, Vastese 26, Agnonese 26, Fiuggi 24, Vastogirardi 23, Tolentino 21, P.S. Elpidio 19, Giulianova 18, Chieti 17, Sangiustese 17, Avezzano 14, Jesina 13, Cattolica 12

