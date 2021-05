Porto Sant'Elpidio sconfitto 1-0 ad Agnone nella sfida tra le ultime due del girone da tempo retrocesse

ANCONA - Domenica strana che più strana non si può. Mentre in serie D in alcuni gironi ci si gioca tutto, nel gruppo F - quello delle marchigiane - solo due partite in programma. Quella tra Aprilia e Giulianova e quella di Agnone dove le ultime in classifica e già da tempo retrocesse si sfidano per evitare l'ultimo posto con i padroni di casa in vantaggio 1-0 sul Porto Sant'Elpidio grazie al gol messo a segno da Sapone nei minuti di recupero della prima frazione di gioco con il risultato che non è cambiato nel corso della ripresa con l'Agnonese pertanto che rimane penultima con 14 punti davanti al Porto Sant'Elpidio fanalino di coda con 10.

Ultimo aggiornamento: 16:56

