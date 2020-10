Montegiorgio e Tolentino, che esami. La pandemia ferma Recanatese e P.S. Elpidio

ANCONA - Programma incompleto causa Covid. E infatti oggi niente gol e niente corse per Recanatese e P.S.Elpidio che hanno visto rinviate le partite in programma a Pineto e Rieti. E le altre marchigiane? Esame Fiuggi in trasferta per il Tolentino, giocano in casa invece il Castelfidardo (contro il castelnuovo Vomano) e il Montegiorgio che riceve la visita del sempre pericoloso Notaresco.

Il programma:

Atl, Fiuggi - Tolentino

Castelfidardo - Castelnuovo Vomano

Montegiorgio - S.M. Notaresco

Campobasso - Matese

Real Giulianova - Cinthyalbalonga

Agnonese-Vastogirardi

Rieti - Porto Sant'Elpidio rinviata

Pineto - Recanatese rinviata

Aprilia - Vastese rinviata

Classifica:

Campobasso, S.M. Notaresco, Recanatese 10, Castelnuovo Vomano 9, Tolentino 8, Vastorgirardi, Cinthyalbalonga 7, Vastese, Fiuggi, Montegiorgio, Pineto 6, Matese 3, Castelfidardo, P.S. Elpidio, Rieti 2, Aprilia, Real Giulianova 1, Agnonese 0.

Aprilia e Matese una partita in meno

