Il Matelica è avanti sulla Jesina e per ora sbarca in vetta

ANCONA - Giornata importante in serie D con Matelica e Recanatese alla caccia di un Notaresco un po' in affanno, che in effetti sta perdendo già 2-0 a Porto Sant'Elpidio, con il Matelica, per ora vittorioso sulla Jesina, che ha virtualmente raggiunto gli abruzzesi in testa alla classifica.

Le partite sono cominciate alle ore 15 e nel secondo tempo divamperà sempre più palpitante il duello a distanza tra Notaresco e Matelica, con la Recanatese spettatrice interessata, anche se per ora i leopardiani stanno soffrendo un po' al Tubaldi contro il Chieti.



Risultati

Agnonese - Vastogirardi 1 - 1

Cattolica S.M. - Sangiustese 1 - 0

Matelica - Jesina 1 - 0

Montegiorgio - Campobasso 0 - 0

P. S.Elpidio - S.N. Notaresco 2 - 0

Pineto - Tolentino 0 - 0

R. Giulianova - A. T. Fiuggi 1 - 0

Recanatese - Chieti 3 - 2

Vastese - Avezzano 2 - 0



Classifica aggiornata: S.N. Notaresco 52, Matelica 52, Recanatese 48, Campobasso 47, Pineto 40, Agnonese 40, Vastese 39, Montegiorgio 36, Vastogirardi 34, A. T. Fiuggi 33, Tolentino 33, P. S.Elpidio 31, Cattolica S.M. 25, R. Giulianova 25, Sangiustese 20, Avezzano 20, Chieti 18, Jesina 13







