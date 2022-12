SAN BENEDETTO Cominciano a farsi tesi i rapporti tra la squadra ed il presidente Roberto Renzi. A tenere banco, da alcuni giorni, sono i mancati pagamenti dei rimborsi spese. I giocatori, infatti, sarebbero irritati da alcune promesse che non sarebbero state mantenute dal patron romano. Quest’ultimo aveva garantito che avrebbe ottemperato al pagamento del rimborso spese di ottobre prima alla fine di novembre e poi nei primi giorni di dicembre, ma in entrambe le circostanze alle parole non sono seguiti i fatti. Negli ultimi giorni i calciatori rossoblù sono parsi preoccupati dalla piega che sta prendendo la vicenda e, in tal senso, hanno chiamato l’associazione italiana calciatori per capire come comportarsi davanti ad una situazione del genere. Ieri, al Samba Village di Stella di Monsampolo, è piombato il delegato dell’Aic, Andrea Fiumana, e al termine dell’allenamento ha incontrato una delegazione di giocatori. Ufficialmente il faccia a faccia sarebbe stato di routine, ma nel corso del colloquio ovviamente si sarebbe discusso della vicenda rimborsi spese e di come eventualmente muoversi in questioni del genere.



Niente cena di Natale

Ma c’è di più. Per domenica sera, dopo la partita casalinga con la Vigor Senigallia, il presidente Roberto Renzi ed il vice Gianluca Volpe avevano invitato la squadra alla cena di Natale in un ristorante cittadino, ma i giocatori avrebbero preferito non parteciparvi e così l’appuntamento è saltato. Con questo atteggiamento i calciatori avrebbero confermato quanto fossero stanchi delle promesse che sono state sempre disattese da parte dei dirigenti. Qual è la posizione di Renzi? Nel dopo gara con la Vigor Senigallia il tecnico Alfonsi ha dichiarato che il presidente rossoblù ha assicurato che in questa settimana avrebbe pagato il rimborso spese di ottobre. Nelle ultime ore si vocifera che il patron romano abbia esibito la contabile che evidenzia l’esecuzione dei bonifici che sarebbero partiti ieri e che dovrebbero andare a buon fine nella giornata odierna. La vicenda avrà questo epilogo positivo? Si spera quindi che dopo che per due volte le promesse non sono state mantenute, alla terza gli impegni vengano rispettati. Resta comunque il fatto che la vicenda, comunque vada a finire, potrebbe lasciare qualche strascico nei rapporti tra il presidente Renzi e la squadra soprattutto in un momento in cui i risultati sportivi non sono dei migliori e la Samb è costretta a lottare per la salvezza quando i programmi ad inizio stagione erano ben diversi, ossia quelli di raggiungere il primo posto che ormai è lontano ben diciannove punti ed è occupato dal Pineto.

Ingaggiato Luzzetti

Intanto ieri la Samb ha ufficializzato l’ingaggio dell’esterno sinistro difensivo, Matteo Luzzetti, svincolato dal Grosseto. Classe 2003, il neo acquisto rossoblù è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Entella per poi passare nelle file del Follonica Gavorrano. Nella passata stagione ha giocato con la maglia del Derthona collezionando 35 presenze e realizzando due gol. Nell’attuale, nel Grosseto, ha messo insieme 13 presenze. Il giovane difensore ha sostenuto ieri il primo allenamento con la Samb e sarà a disposizione per il match di domani con l’Avezzano che si giocherà in terra abruzzese. Non saranno recuperati gli infortunati Lulli, Chinellato e Mauthe, mentre qualche chance di ripresa ci potrebbe essere per Cardella. Se dovesse farcela, l’attaccante rossoblù comunque partirà inizialmente dalla panchina nel match di domani. La trasferta di Avezzano verrà saltata anche da Angiulli che sarà squalificato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione rimediata nei minuti finali della gara con la Vigor Senigallia.