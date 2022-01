Per il Castelfidardo ancora una sconfitta, adesso è crisi vera

CASTELFIDARDO - Quarta sconfitta consecutiva per il Castelfidardo di mister Manoni, sconfitto in casa dagli abruzzesi del Notaresco, nell'unico recupero in programma oggi nel girone F del campionato di Serie D. La partita è stata decisa da un gol di Maio in apertura di ripresa e la reazione dei biancoverdi è stata frentata anche dall'espulsione di Marcelli al 18' del secondo tempo. Espulso anche l'allenatore Manoni, anche lui per proteste, già nel primo tempo. Dopo un ottimo avvio di campionato, che lo aveva visto posizionarsi in zona playoff, il Castelfidardo ora è in caduta libera e sta andando oltre la metà della classifica.

