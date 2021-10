Un raggio di sole per la Samb, che vince ai rigori a Chieti e passa il turno

CHIET - Primo sorriso per la Samb di mister Massimo Donati, che battendo per 5-4 dopo i calcio di rigore il Chieti, sul campo abruzzese, ha superato il turno di Coppa Italia guadagnandosi così il diritto a disputare un'altra partita nella competizione che assegna la coccarda tricolore. I tempi regolamentari erano terminati 1-1 grazie alla rete di Mendicino per i rossoblù al 43' del primo tempo poi pareggiata dai teatini su rigore al 15' della ripresa. Terminati i 90' sull'1-1 si è andati ai calci di rigore, dove la Samb è stata più precisa. Entrambi gli allenatori hanno dato spazio ai giovani e a chi finora aveva giocato un po' meno in campionato, indicazioni confortanti per Donati con la Samb che è partita in grave ritardo nella costruzione della rosa e quindi ha ancora bisogno di tempo per assemblare il gruppo, ma la strada sembra quella giusta e il mercato non è ancora terminato.

