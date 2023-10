Cinquina marchigiana: Fossombrone, Samb, Vigor, Fano e Atl.Ascoli vincono tutte

Moltiplicazione facile facile: 5x3 e risultato 15. Come i punti conquistati dalle marchigiane ieri nella settima giornata del campionato di serie D. Eccellente en-plein con la classifica che migliora e non di poco per tutte. E c0oì con il Chieti che pareggia ad Avezzano le vittorie in casa di Fossombrone (contro Termoli) e Samb (contro il Riccione) hanno permesso alle squadre di Fucili e Lauro di fare il pieno e di salire in testa insieme agli abruzzesi.

Bene anche la Vigor che dopo tre sconfitte consecutive è tornata alla vittoria piegando davanti al pubblico amico il Real Monterotondo grazie ad un gol di Scheffer mentre pesa - non tanto ma tantissimo - l'exploit dell'Atletico Ascoli sul campo del Roma City grazie ad un guizzo di D'Alessandro. Non è finita qui: cinquina completata dal Fano che ha superato al "Mancini" il Matese grazie ad una stoccata di Tenkorang al 90'. Domenica d'oro, adesso bisogna insistere.