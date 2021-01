Castelfidardo a tutto gas, P.S. Elpidio in panne: due marchigiane ferme causa Covid

ANCONA - Giornata importante e tanti esami per le marchigiane con Recanatese e Montegiorgio costrette ai box causa Covid. Va forte il Castelfidardo che fa il pieno in trasferta con gil Giulianova, niente da fare per il Porto Sant'Elpidio che si inchina al Campobasso, mastica amaro il Tolentino che avanti di due gola due minuti dalla fine si fa riprendere a tempo scaduto.

SERIE D girone F 14ª giornata (ore 14.30)

Cynthialbalonga-Vastese 1-1 Oggiano al 14', Martinez al 32'

Fiuggi-Agnonese 3-0 Foglia 73', Papaserio 77', Masaniello 55'

Pineto-Aprilia 1-1 De Rosa all'8', Olcese al 64'

Porto Sant’Elpidio-Campobasso 0-2 (Candellori 20' Di Domenicantonio 50')

Real Giulianova-Castelfidardo 2-3 (Giampolo 45' e 47', Paudice 64', Fermani 68', Paudice 92')

Recanatese-Matese rinviata

Rieti-Montegiorgio rinviata

Tolentino-Castelnuovo Vomano 2-2 (Severini 48' e 64', Casimirri 88, Bregasi 91')

Vastogirardi-Notaresco 0-0



CLASSIFICA

Casmpobasso** 27

Castelnuovo 26

Rieti* 24



Notaresco** 22

Cynthialbalonga 21

Vastogirqrdi * 20

Recanatese***** 18

Fiuggi * 18

Castelfidardo *18

Pineto** 17

Vastese (-1) 15

Montegiorgio***** 14

Aprilia* 14

Tolentino*** 12

Matese*** 10

Giulianova** 6

Agnonese**** 3

Porto Sant'Elpidio*** 2



* ogni asterisco una partita in meno



