Montegiorgio fa il pieno, il Tolentino raggiunto dall'Aprilia dopo il 2-0

ANCONA - sono state giocate oggi alcune partite del girone F della Serie D, che in settimana ha rimodulato i poprio calenario per dare modo alle squadre che devono recuperare delle partite di potersi mettere in pari. Per quanto riguarda le squadre marchigiane il Montegiorgio ha vinto 1-0 sul campo del Vastogirardi, confermando la prpria ottima stagione, mentre il Tolentino, in vantaggio per 2-0 in avvio di ripresa, è stato raggiunto sul 2-2 dall'Aprilia. Las rete del Montegiorgio è stata segnata da Omiccioli, quelle del Tolentino da Ruci e Padovani.

Questi i risultati delle altre partite di oggi: Castelnuovo V.-Matese 0-1, Cynthialbalonga-Rieti 1-2, Giulianova-Pineto 2-2, Notaresco-Campobasso 1-2, La nuova classifica: Campobasso 50, Notaresco 45, Cynthialbalonga 42, Castelnuovo Vomano 41, Vastogirardi 35, Matese 34, Castelfidardo 33, Tolentino 31, Recanatese 29, Montegiorgio 29, Vastese 27, Rieti 27, Aprilia 27, Fiuggi 20, Pineto 19, Giulianova 19, Agnonese 4, Porto Sant'Elpidio 3. Il Pineto è la squadra che ha giocato meno partite (16) e il Cynthialbalonga quella che ne ha giocate di più (24), quindi la classifica è da prendere con benficio di inventario

