Mercoledì di campionato per la Serie D, con un derbyssimo a Recanati

ANCONA - Turno infrasettimanale mercoledì 24 febbraio per il girone F della Serie D, con le squadre arrivate alla seconda giornata del girone di ritorno, e un numero di partite da recuperare tutto sommato ancora gestibile, sperando che non crescano ancora.

per le squadre marchigiane le prospettive sono ormai chiare: il Castelfidardo è una brillante rivelazione e può lottare per la zona playoff, la Recanatese invece sta deludendo parecchio e la vetta è ormai molto lontana, anche se i leopardiani devono recuperare tre incontri. In coda situazione molto critica per il Porto Sant'Elpidio, che ha perso finora 15 delle 18 partite disputate. Per quanto riguarda le sfide del turno infrasettimanale spicca il derbyssimo Recanatese-Tolentino. Tutte le partite cominceranno alle ore 14.30

Ecco il programma

Agnonese-Campobasso

Aprilia-Castelfidardo

Pineto-Castelnuovo

Fiuggi-Matese

Giulianova-Vastese

Castelnuovo-Cynthialbalonga

P.S. Elpidio-Vastogirardi

Recanatese-Tolentino

Rieti-Notaresco

CLASSIFICA

Campobasso 36

Castelnuovo 34

Notaresco 32

Cynthialbalon ga 28

Castelfidardo 28

Vastogirardi 27

Rieti 26

Vastese 25

Recanatese 22

Tolentino 21

Aprilia 21

Montegiorgio 20

Fiuggi 19

Pineto 17

Matese 17

Giulianova 9

P.S. Elpidio 3

Agnonese 3

