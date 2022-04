Recanatese ai box, domenica calda per gli scontri salvezza. E poi c'è Chieti-Samb

ANCONA - Campo principale quello di Castelfidardo dove il derby marchigiano mette in palio punti pesanti in ottica salvezza. Capitolo questo che interessa anche il Fano impegnato davanti al pubblico amico contro il fanalino di coda, test severo quello che attende la Samb a Chieti , non da meno quello del Tolentino contro il Matese. Ferma causa Covid invece la Recanatese per il focolaio che da tempo sta costringendo allo stop i molisani.

Castelfidardo - Montegiorgio

Castelnuovo Vomano-Notaresco

Chieti - Sambenedettese

Fano - Alto Casertano

Matese - Tolentino

Nereto - Fiuggi

Porto d'Ascoli - Trastevere

Vastese - Pineto

Vastogirardi - Recanatese rinviata

Classifica:



Recanatese 54, Trastevere 45, Tolentino 44, Notaresco 42, Fiuggi 41, Pineto 39, Vastese, Chieti 38, Porto d'ascoli, Matese 36, Samb 35, Castelnuovo Vomano 34, Vastogirardi 33, faqno 31, Montegiorgio 30, Castelfidardo 28, Nereto 12, Alto Casertano 7.

