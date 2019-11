Montegiorgio in vantaggio a Jesi, il Tolentino al 45' trova il pareggio

ANCONA - Decima giornata di andata in serie B con diversi incontri molto importanti, soprattutto per la parte bassa della classifica. Le partite sono cominciate alle 14,30 e nel primo tempo le notizie più importanti vengono dal vantaggio esterno del Montegiorgio nel derby che lo vede impegnato sul campo della Jesina. Nell'altro derby il Tolentino ha raggiunto il Porto Sant'Elpidio che era passato in vantaggio per primo. Al gol di Maio ha risposto Minnozzi.

Nella parte alta della classifica reti bianche per la capolista Recanatese e per il Matelica, entrambe in trasferta.



Risultati in tempo reale

A. T. Fiuggi-Recanatese 0-0

Avezzano-Matelica 0-0

Campobasso-Giulianova 0-0

Jesina-Montegiorgio 1-2

Pineto-Vastese 0-1

S.N. Notaresco-Agnonese 1-0

Sangiustese-Chieti 0-2

Tolentino-P S.Elpidio 1-1

Vastogirardi-Cattolica S.M. 0-0



classifica in tempo reale in base ai risultati: S.N. Notaresco 27, Recanatese 25, P. S.Elpidio 17, Pineto 17, Montegiorgio 17, Matelica 16, Vastogirardi 14, Vastese 14, , R. Giulianova 13, Chieti 13, Sangiustese 12, Agnonese 12, A. T. Fiuggi 12, Campobasso 12, Avezzano 9, Tolentino 8, Cattolica S.M 4, Jesina 2 Ultimo aggiornamento: 15:33





