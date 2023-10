Atletico Ascoli, colpo di scena: esonerato mister Sergio Pirozzi. Fatale il ko in casa con la Vigor

ASCOLI - Non se lo aspettava nessuno. Ecco il comunicato che lascia stupiti in tanti con l'Atletico Ascoli che dopo la sconfitta in casa contro la Vigor Senigallia maturata nel recupero ha deciso di cambiare allenatore: esonerato mister Pirozzi.

Questo il comunicato ufficiale del club: «La Società Atletico Ascoli comunica che Mister Sergio Pirozzi è stato sollevato dall'incarico di Allenatore della Prima Squadra. Al Mister vanno i più sentiti ringraziamenti per il prestigioso traguardo della Serie D raggiunto insieme! Per la partita di Sora la società ha deciso di optare per una scelta interna affidando la panchina a Simone Seccardini, responsabile del settore giovanile bianconero».