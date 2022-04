Vis Pesaro-Ancona Matelica e Entella-Fermana, sabato cruciale per playoff e playout

ANCONA - Ultima giornata della regular season con Ancona Matelica e Vis Pesaro attese ad un derby che si profila vibrante perchè se i dorici sono sicuri (ma debbono difendere il sesto posto), la Vis ha bisogno di vincere per conquistare la qualificazione alla post-season mentre la Fermana deve cercare il miglior piazzamento possibile invece in chiave playout. Quanto alla lotta per il primo posto che vale la promozione in serie B, il Modena al "Braglia" se la vedrà con il Pontedera mentre la Reggiana sarà di scena a Teramo.

IL PROGRAMMA DI OGGI (ore 17,30)

Carrarese - Viterbese

Entella - Fermana

Lucchese - Pistoiese

Modena - Pontedera

Montevarchi- Gubbio

Olbia - Grosseto

Pescara - Imolese

Siena - Cesena

Teramo - Reggiana

Vis Pesaro - Ancona Matelica

Classifica:

Modena 85, Reggiana 83, Cesena 66, Pescara 64, Entella 62, Ancona Matelica 54, Gubbio 52, Lucchese 47, Carrarese, Vis Pesaro 45, Siena, Olbia, Pontedera 43, Montevarchi, Teramo 42, Pistoiese, Viterbese 36, Fermana 35, Imolese 34, Grosseto 30.

