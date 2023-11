Vis Pesaro-Arezzo prima e Ancona-Perugia poi: una domenica ad alta intensità

ANCONA - Avanti tutta con il campionato spezzatino. Anche la prima giornata del mese di novembre diventa un incastro difficile (e neanche poco) da leggere. Serve pazienza e serve tanto amore per il calcio e per la propria squadra del cuore. A questo proposito diventa interessante capire come una partita intrigante come Ancona-Perugia di questa sera possa - appunto alle 20,45 - stuzzicare chissà quanta curiosità senza dimenticare le difficoltà a livello di viabilità nel raggiungere lo stadio.

Se questa partita si gioca alle 20,45, nessuna marchigiana in campo oggi alle 14 ma alle 18,30 c'è un interessante sfida al "Benelli" tra la Vis Pesaro e l'Arezzo mentre Recanatese e Fermana giocheranno domani sera: l'undici di Pagliari davanti al pubblico amico contro il Sestri Levante, la Fermana all'Adriatico di Pescara - sempre alle 20,45 - contro il Pineto.