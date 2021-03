La Samb si ferma sullo 0-0 con il Ravenna, e la crisi societaria continua

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Non è andata oltre il pareggio a reti bianche la Samb di mister Montero nel recupero di campionato che la vedeva opposto al Ravenna, al Riviera delle Palme. La squadra rossoblù con questo risultato allunga ancora la propria serie positiva e consolida la propria posizione in zona playoff, ma le nubi che si addensano sulla società restano nere e minacciose, infatti la crisi non accenna a trovare una soluzione e se il presidente e propietario Serafino non ottempererà entro pochi giorni ad almeno parte delle sue incombenze la squadra rischia come minimo una penalizzazione di 5 punti in classifica, mentre ipotesi più pessimistiche parlando di scenari ancora più cupi se non arriva al più presto un compratore, che però dovrebbe sobbarcarsi i debiti. Serafino ha assicurato che pagherà entro pochi giorni, ma a questo punto la sua credibilità è tutt'altro che alle stelle nella tifoseria rossoblù. Nel frattempo oggi è terminato 0-0 anche l'altro recupero del girone B della Serie C in cui erano di fronte Feralpisalò e Cesena.

