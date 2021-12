Si parte con Vis Pesaro-Olbia poi i duelli Ancona Matelica-Siena e Reggiana-Fermana

ANCONA - Due anticipi ieri ma solo uno effettivo per il rinvio causa pioggia del derby di Lucca, le marchigiane in campo oggi in una giornata da vivere tutto d'un fiato. Si parte alle 13,30 con la Vis Pesaro che al "Benelli" ospita l'Olbia, si prosegue con la sfida del Del Conero tra Ancona Matelica e Siena e sempre alle 14,30 l'impegno della Fermana sul campo della capolista Reggiana.

Giocate ieri

Pontedera - Teramo 0-3 (Autogo Shiba 27', Rosso 29', Soprano 55')

Lucchese - Carrarese rinviata

Così oggi

Vis Pesaro - Olbia

Ancona Matelica - Siena

Cesena - Montevarchi

Grosseto - Pescara

Imolese - Modena

Pistoiese - Gubbio

Reggiana - Fermana

Viterbese - Entella

Classifica:

Modena, Reggiana 36, Cesena 32, Entella 26, Siena 23, Ancona Matelica, Pescara, Lucchese 22, Pontedera 21, Vis Pesaro, Olbia, Gubbio, Montevarchi, Carrarese 20, Imolese, Teramo 19, Fermana 18, Pistoiese 14, Grosseto 13, Viterbese 11.

