Primo tempo da incubo per le marchigiane: Matelica, Samb, Fermana e Fano stanno perdendo tutte. La Vis alle 17,30

ANCONA - Quattro marchigiane in campo alle 15 nella 35ª giornata del girone B di Serie C che si disputa integralmente di domenica. Sono tutte da seguire Carpi-Matelica e Samb-Cesena, con in palio punti importanti in chiave playoff, specie per i rossoblù di Montero che andranno incontro a una sicura penalizzazione di 5 punti per il mancato pagamento degli stipendi, da ottobre a oggi, da parte del presidente Serafino. E se la Fermana cerca un altro risultato positivo contro la FeralpiSalò per blindare la salvezza, il Fano deve inseguire la vittoria contro il Modena al Mancini per cercare di evitare i playout. In campo alle 17.30 la Vis Pesaro che ad Arezzo si gioca già una bella fetta di salvezza diretta. L'unico posticipo serale è Imolese-Ravenna, spareggio salvezza che interessa molti.

SERIE C girone B 35ª giornata 16ª ritorno



Carpi-Matelica 2-0 (Ferretti al 12’ e al 21')

Fano-Modena 0-1 (Ingegneri al 26')

Fermana-FeralpiSalò 1-2 (Boateng al 17', Guerra al 33', Guidetti al 45')

Padova-Gubbio 0-0

Perugia-Triestina 0-0

Samb-Cesena 0-2 (Collocolo al 31', Capellini al 33')

Arezzo-Vis Pesaro ore 17.30 Sky

Mantova-Legnago Salus ore 17.30

Sudtirol-Virtus Verona ore 17.30

Imolese-Ravenna ore 20.30 Sky

CLASSIFICA

Padova 70

Sudtirol 68

Perugia 67

Modena 60

Triestina 54

FeralpiSalò 53

Matelica 52

Cesena 50

Samb 50

Mantova 47

Virtus Verona 45

Gubbio 44

Fermana 41

Carpi 38

Vis Pesaro 37

Legnago Salus 31

Fano 31

Imolese 29

Arezzo 24

Ravenna 23

Ultimo aggiornamento: 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA