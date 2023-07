Il campionato di Serie C quest’anno non potrà iniziare il 27 agosto, come previsto dalla Lega nel suo comunicato ufficiale del 20 giugno. E’ trascorso appena un mese ma sembra una vita. Nel frattempo fra decisioni della Covisoc, ricorsi, Consiglio Federale, Collegio di garanzia del Coni è accaduto di tutto. Ma non è finita qui, mancano ancora i due gradi di giudizio della giustizia amministrativa: cioè il Tar che terrà udienza il 2 agosto e il Consiglio di Stato nell’ultimo grado di appello fissato per il 29 agosto.

Fano ripescato in Serie C? Difficile ma non impossibile: vi spieghiamo perché

Probabile che la Serie B inizi il 2/3 settembre mentre la C potrebbe addirittura slittare al week end del 9/10. In ballo tutte le incertezze sulla posizione di società come Lecco, Reggina, Perugia, Siena. Ma anche i ripescaggi dalla Serie D, speranze per il Fano, e la collocazione delle due squadre Under 23 di Juventus e Atalanta. Ad oggi sembra pura utopia parlare di composizione dei gironi e di pubblicazione dei calendari. Intanto il Consiglio Federale del 28 luglio è stato anticipato a lunedì prossimo 24: si tratta di decidere le graduatorie definitive alle quali attingere per completare l’organico di Serie B e Serie C. L’ipotesi più accreditata ad oggi è la possibile composizione dei tre gironi di C dopo l’udienza del Tar del 2 agosto, con eventuali segni X ed Y. Per i calendari bisognerà aspettare la fine di agosto.