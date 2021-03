Il Fano rimonta e conquista un pareggio prezioso nel recupero di Imola

IMOLA - Un altro 1-1. Dopo quello nel vibrante derby con la Fermana, un altro pareggio per il Fano nel recupero contro l'Imolese. Era una partita importante in ottica salvezza per i granata che anche in Emilia hanno dimostrato di avere carattere: i padroni di casa sono passati in vantaggio al 40' grazie ad un gol di Provenzano ma in apertura dui ripresa (al 49') arrivava la risposta dei ragazzi di Destro che hanno agguantato il pareggio grazie ad una autorete di Polidori. Ancora emozioni, cambi, partita vibrante ma risultato che non cambiava più con Fano e Imolese che rimangono appaiate a quota 27 al quart'ultimo posto in classifica con la Vis Pesaro tre punti avanti.

