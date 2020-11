Domani un derby Fermana-Matelica da brividi. Fano e Samb in casa per vincere, esame per la Vis Pesaro a Padova

FERMO - Che giornata domani in serie C. Un superderby e tre partite verità. Riflettori puntati sul "Bruno Recchioni" dove a partire dalle 17,30 si sfideranno Fermana e Matelica alla ricerca entrambe di punti importanti per dare forza alle rispettive classifiche. Ma la giornata sarà aperta - alle 15 - dai due impegni casalinghi di Fano e Samb con i granata che inseguono il pieno contro la sempre temibile Virtus Verona mentre i rossoblù di Zironelli se la vedranno con il Legnago Salus. Esame difficile quello che attende la Vis Pesaro - il via alle ore 17,30 - a Padova contro una delle big del girone.

