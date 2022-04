Imolese-Fermana vale doppio. Ancona Matelica e Vis Pesaro, fattore da campo da far fruttare

ANCONA - Un'altra domenica piena di match di grande interesse tanto per la zona playoff quanto per la salvezza. Giocano in casa Ancona Matelica e Vis Pesaro ma l'impegno più importante è quello che attende la Fermana ad Imola in un match che sa tanto di spareggio.

Cerca la vittoria per mettere al sicuro il sesto posto l'Ancona Matelica al Del Conero contro il Gubbio, obiettivo identico per la Vis che al Benelli cerca il pieno contro il Montevarchi per consolidare le proprie chance di playoff.

Ancona Matelica - Gubbio (14,30)

Cesena - Entella

Grosseto - Siena

Imolese - Fermana

Lucchese - Pescara

Pistoiese - Modena

Teramo - Carrarese

Vis Pesaro - Montevarchi

Viterbese - Reggiana

Pontedera - Olbia (17,30)

Classifica:

Modena 81, Reggiana 76, Cesena 60, Entella 59, Pescara 58, Ancona Matelica 50, Gubbio 47, Carrarese 42, Vis Pesaro, Lucchese, Pontedera 41, Siena, Olbia, Montevarchi, Teramo 38, Viterbese, Fermana 34, Pistoiese 32, Imolese 30, Grosseto 29.

