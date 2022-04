Ancona Matelica in campo col Teramo, sfida decisiva per la Fermana

ANCONA - Penultima giornata del campionato di Serie C questa sera per il girone B. Sono partite relativamente importanti per l'Ancona Matelica e per la Vis Pesaro, ma probabilmente addirittura fondamentale per la Fermana.

Partendo propriuo dai gialloblù, la squadra di Baldassarri al Recchioni ospita l'Olbia (alle ore 21) In caso di vittoria la Fermana avrà ancora qualche speranza di salvezza diretta e fondate possibilità di avere il fattore campo nei probabili playout, nel caso non si riesca a vincere la situazione sarebbe molto peggiore.

L'Ancona Matelica, in casa con il Teramo, con una vittoria conquisterebbe il sesto posto, posizione lusinghiera nei prossimi playoff, già matematicamente conseguiti.

Infine la Vis Pesaro, in trasferta a Imola. I vissini non sono ancora certi di accedere ai playoff, ma con una vittoria o un pareggio aumenterebbero di molto le proprie possibilità.

Seguono aggiornamenti in tempo reale

I risultati:

Ancona-Matelica-Teramo 0-0

Cesena-Carrarese 0-0

Fermana-Olbia 0-0

Grosseto-Lucchese 0-0

Gubbio-Modena 0-0

Imolese-Vis Pesaro 0-0

Pistoiese-Pescara 0-0

Pontedera-Siena 0-0

Reggiana-Entella 0-0

Viterbese-Montevarchi 0-0

Classifica a una giornata dalla fine: Modena 85, Reggiana 81, Cesena 64, Entella 63, Pescara 62, Gubbio 52, Ancona-Matelica 52, Carrarese 46, Vis Pesaro 46, Lucchese 45, Pontedera 44,Teramo 43, Montevarchi 42, Siena 41, Olbia 41, Pistoiese 37, Viterbese 36, Fermana 36, Imolese 32, Grosseto 31.

