Palermo-Ascoli, è già big-match con il pubblico delle grandi occasioni al "Barbera"

PALERMO - Esame vero, esame difficile. E' la sera di Palermo-Ascoli: c'è anche Pedro Mendes con la squadra. Il nuovo attaccante dell' Ascoli non fa parte della lista dei convocati, in quanto appena arrivato e in attesa del transfert, ma stare con il gruppo lo aiuterà ad ambientarsi alla svelta nella sua nuova realtà calcistica. . Ad attendere la squadra a Fiumicino c'era il patron Massimo Pulcinelli che ha voluto salutare i suoi prima che partissero, ha avuto così modo di conoscere il nuovo attaccante che arriva dal Portogallo. Cristian Bucchi ha portato con sé 24 giocatori non ci sono Atanas Iliev e Andrea De Paoli ormai fuori dal progetto tecnico, c'è però Dario Saric, questa sarà probabilmente la sua ultima trasferta con l' Ascoli. Saric ha chiesto di andare via e sarà ceduto, in ballo per acquisire il suo cartellino c'è anche il Palermo, il 31 agosto il calcio mercato chiuderà i battenti e ogni trattativa dovrà gioco forza essere portata a termine, il riferimento è anche all' arrivo del difensore Adjapong e del centrocampista Eric Gnahoré.

Queste le probabili formazioni.

PALERMO - ASCOLI

PALERMO (4-2-3-1): 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 5 Bettella, 18 Nedelcearu, 6 Crivello; 14 Broh, 7 Stulac; 77 Elia, 7 Floriano, 30 Valente; 9 Brunori. A disp: 12 Massolo, 1Grotta, 79 Lancini, 39 Stoppa, 2 Pierozzi, 23 Doda, 11 Fella, 11 Di Mariano, 21 Damiani,7 Segre. All. Corini.

ASCOLI (4-3-3) 1 Leali, 20 Donati, 33 Botteghin, 55 Bellusci, 54 Falasco; 18 Collocolo, 77 Buchel, 8 Caligara; 7 Lungoyi, 26 Bidaouy, 15 Gondo. A disp: 12 Bolletta, 13 Guarna, 21 Giordano, 5 Quaranta, 2 Salvi, 4 Simiic, 27 Eramo, 99 Fontana, 32 Giovane, 30 Saric, 10 Ciciretti, 23 Falzerano, 9 Dionisi. All'. Bucchi.

Arbitro: Daniele Minelli di Varese.

Stadio: Renzo Barbera ore 20,45

