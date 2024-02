Ascoli-Brescia vale un altro spicchio di salvezza: il via alle ore 18,15

ASCOLI “Tutti al Del Duca” gridano i tifosi bianconeri anche se si gioca in un giorno lavorativo e nel tardo pomeriggio. Questo Ascoli ha bisogno dei suoi tifosi, ha bisogno di essere sostenuto dal primo all'ultimo minuto e di rinforzare sempre di più quel patto siglato tra giocatori e squadra. Un patto che deve portare alla salvezza come è successo negli altri anni quando la squadra è stata in difficoltà. La storia si ripete quindi tutti uniti verso un unico obiettivo che questo pomeriggio vede l'Ascoli cercare di conquistare i tre punti.



Il valore



Si tratta infatti di un altro test importante in chiave salvezza, si gioca alle ore partire 18.15. L'Ascoli non avrà in panchina l'allenatore Fabrizio Castori, al suo posto ci sarà il suo vice Riccardo Bocchini. Castori è stato espulso nei minuti di recupero della gara contro la FeralpiSalò «per avere al 49’ del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale». Il tecnico aveva protestato in occasione del gol dell ex Mazzarri poi annullato dal Var per un evidente fallo del giocatore gardesano Balestrero sul centrocampista bianconero Samuel Giovane che non gli ha permesso di andare in marcatura sull'autore del gol. Il Giudice sportivo ha anche inflitto un ammenda al club di 2mila euro «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di gioco».



La posizione



In casa del Brescia è stato squalificato il centrocampista a Fabrizio Paghera che quindi questo pomeriggio non sarà della partita. Come nelle gare precedenti anche contro il Brescia l'Ascoli si gioca una grossa fetta di salvezza e sarà così da qui al termine del campionato vista la posizione di classifica che occupa.

La vittoria sulla FeralpiSalò ha ringalluzzito un po' gli uomini in casacca bianconera. Una vittoria sofferta arrivata grazie al gol di Patrizio Masini che questo pomeriggio non sarà della partita in quanto ha riportato un infortunio al polpaccio. La vittoria ha rimesso i bianconeri in carreggiata anche per la salvezza diretta visto che è distante solo 4 punti ma ovviamente non possono commettere passi falsi. Intanto in casa della FeralpiSalò che domani affronterà lo Spezia che ha gli stessi punti dell'Ascoli, non si placa la rabbia. Ieri il presidente gardesano Giuseppe Pasini ha rilasciato alla stampa pesanti dichiarazioni chiamando in causa il presidente di Lega Mauro Balata: «Pure il presidente Balata, che mi ha chiamato, si è detto stupito e deluso di quanto ci sta accadendo, anche lui ha visto il gol che ci è stato annullato sabato e non si dà una spiegazione».



A breve giro di posta è arrivata la smentita del presidente Balata: «Le interlocuzioni con tutte le società su diversi aspetti, anche arbitrali, sono assicurate e costanti, ma che queste non attengono mai a giudizi relativi al caso specifico per garantire la massima terzietà verso tutti i club. In ogni caso Balata sottolinea che, come è noto, la Lega B tutta, ed il presidente per primo, esprimono ogni giorno il massimo impegno, nel pieno rispetto e leale collaborazione con le istituzioni preposte, a tutela della regolarità del campionato e della massima valorizzazione del merito sportivo».