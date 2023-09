Serie B in campo: Ascoli-Ternana 1-0, Viviano para un rigore a Dionisi, Mendes glaciale dagli 11 metri. Annullato pareggio di Raimondo. Gli aggiornamenti

Ascoli - Ternana, lo dicono i numeri, è una partita troppo importante per il Picchio. I tre punti li chiede la classifica perché altrimenti si potrebbe fare scivolosa. Fuori gli infortunati Cloud Adjapong, Allianz Tavcar, Luca Bogdan e lo squalificato Giuseppe Bellusci. Disponibili al centro della difesa solo Eric Botteghin, non al meglio della condizione a causa di un fastidio alla schiena, e Danilo Quaranta.

La Ternana di Lucarelli conferma la difesa con il dubbio Sorensen-Capuano. Idem a centrocampo con Favasullie CorradomemPyyhtia-Celli. In attacco si punta tutto sulla forza di Favilli. Arbitra Gianluca Aureliano di Bologna.

Primo tempo

Le formazioni ufficiali

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Quaranta, Falasco; Caligara, Di Tacchio, Milanese; Manzari, Rodriguez; Mendes. Allenatore: Viali

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Mantovani; Casasola, Luperini, Viviani, Pyyhtia, Corrado; Falletti, Dionisi. Allenatore: Lucarelli

Arbitro Aureliano di Bologna

10' Gol annullato a Diakitè per un tocco con il braccio

16' Viviano para un rigore all'ex Dionisi.

Il penalty era stato assegnato per fallo di Mendes su Casasola.

41' Mendes porta in vantaggio il Picchio su rigore provocato da un fallo di mano di Dionisi. Quarto gol in campionato per il portoghese.

50' Fine primo tempo: Ascoli-Ternana 1-0

Secondo tempo

30' st Brivido per l'Ascoli. Pareggio della Ternana con Raimondo su lancio dalle retrovie di Capuano e mischia in area. L'arbitro chiede di rivedere l'azione del gol: rete annullata per azione fallosa. Secondo gol annullato alla Ternana