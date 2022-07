Calciomercato, l'Ascoli ha trovato la punta Gori ma la Fiorentina stoppa il trasferimento

ASCOLI - L'Ascoli ha scelto Gabriele Gori il nuovo attaccante centrale. Il ragazzo ha 23 anni e potrebbe arrivare in prestito dalla Fiorentina, nelle ultime due stagioni ha giocato con il Vicenza e il Cosenza, sempre in prestito, totalizzando 60 presenze (la maggior parte delle quali non complete) e segnando 11 gol.

La trattativa

La società non ha ancora ufficializzato l'acquisizione del giocatore, poichè dopo l'accordo con il giocatore la Fiorentina ha stoppato per il momento il trasferimento. Il ds bianconero, Marco Valentini, è alla ricerca di un altro attaccante, che possa essere un rincalzo, ma lo ingaggerà solo nel momento in cui si riuscirà a collocare Iliev e De Paoli, altre due punte in organico, che l'Ascoli sta cercando di vendere.