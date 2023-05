Ascoli, servono i tre punti con il Cosenza per tenere vivo il sogno playoff

ASCOLI - Per fare in modo che non sia l'ultima partita davanti al pubblico amico. Contro il Cosenza oggi al Del Duca (il via alle ore 14) quindi il pieno per tenere vive e anzi far lievitare le speranze di agganciare i playoff anche se i punti di penalizzazioni dati e tolti (e non è finita qui) alla Reggina complicano ogni conteggio.

Mister Breda per questa partita, che potrebbe diventare determinante in chiave play off ha convocato 24 giocatori: ci sono tutti tranne lo squalificato Collocolo e ovviamente Falzerano ormai fuori dagli schemi tecnici.

ASCOLI - COSENZA

Queste le probabili formazioni.

ASCOLI (4-3-1-2) 1 Leali; 17 Adjapong, 33 Botteghin, 4 Simic, 21 Giordano; 28 Proia, 77 Buchel, 8 Caligara; 90 Mendes; 11 Forte, 9 Dionisi. IN PANCHINA 13 Guarna, 5 Quaranta, 6 Gnahoré, 7 Lungoyi, 14 Marsura, 15 Gondo, 20 Donati, 27 Eramo, 32 Giovane, 44 Tavcar, 54 Falasco, 55 Bellusci. ALLENATORE Breda.

SQUALIFICATI Collocolo.

DIFFIDATI Quaranta, Eramo, Proia, Dionisi, Marsura.

INDISPONIBILI Falzerano, Sidibe, Ciciretti.

COSENZA (4-3-2-1) 1 Micai; 27 Martino, 15 Vaisanen, 13 Meroni, 11 D’Orazio; 4 Brescianini, 42 Voca, 34 Florenzi; 32 Marras, 20 Nasti; 40 Zilli. IN PANCHINA 77 Marson, 3 Rispoli, 23 Venturi, 33 La Vardera, 7 Kornvig, 17 Praszelik, 67 Prestianni, 72 Cortinovis, 10 D’Urso, 16 Finotto, 19 Delic. ALLENATORE Viali.

SQUALIFICATI Calò.

DIFFIDATI Martino, La Vardera, Meroni, Nasti.

INDISPONIBILI Zarate, Rigione.