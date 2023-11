ASCOLI È proprio quando le situazioni sono complicate che emerge forza del Popolo Piceno. La stessa forza che deve avere questo pomeriggio la squadra in campo contro il Como. L’Ascoli non ha quasi mai fallito gli appuntamenti importanti, quando c’è stato da lottare ha sempre lottato. Dovranno fare la stessa cosa anche gli attuali giocatori, ed entrare in campo con gli occhi della tigre. I ragazzi di mister William Viali dovranno scendere in campo per provare a vincere ed evitare di ritrovarsi in una situazione di classifica ancora più pericolosa.



Match e sosta



Si gioca al Del Duca alle ore 14 davanti al pubblico di casa e questo dovrebbe essere un fatto importante per una sfida complicata contro un avversario forte e competitivo. Il Como ha costruito una squadra per vincere e la classifica lo sta dimostrando. I lariani infatti sono in piena zona playoff. I bianconeri devono invece guardarsi alle spalle per cercare di non perdere ulteriore terreno fino al mercato di gennaio quando molte cose dovranno gioco forza cambiare. Questo pomeriggio i bianconeri ospiteranno il Como poi ci sarà la sosta per impegni delle nazionali, di seguito sono attesi da due trasferte consecutive a Reggio Emilia e a Venezia prima della volata finale del girone di andata.



Le scelte



Questo pomeriggio intanto va battuto il Como, ma occhio a non perdere. Viali recupera sia Giuseppe Bellusci, che dovrebbe essere in campo, sia Eric Botteghin che dovrebbe però inizialmente partire dalla panchina. Il giocatore brasiliano torna a disposizione dopo circa un mese di assenza a causa di un infortunio al ginocchio, proprio lui che nella passata stagione è stato il bianconero con più presenze. Botteghin ha svolto gli ultimi due giorni di allenamento con la squadra, non ha quindi tutti i novanta minuti nelle gambe. L’importante è che sia recuperato e che anche se non dovesse partire dall’inizio resta comunque a disposizione, si tratta di un giocatore di vitale importanza e la sua assenza ha pesato eccome. Viali valuterà solo oggi se farlo partire in un secondo momento. In porta ci sarà nuovamente Davide Barosi che si è ben comportato a Bari.

Emiliano Viviano deve scontare il secondo turno di stop. Sugli esterni a sinistra ci sarà Nicola Falasco, a destra c’è il ballottaggio tra Brian Bayeye e Cloud Adjapong. In mezzo da vedere se Viali opterà per il 4-4-2, con il centrocampo a quattro e davanti due attaccanti, oppure con la linea mediana a tre, con tutti e tre gli attaccanti in campo. Il tecnico ha valutato diverse soluzioni. Potrebbe essere rinforzato il centrocampo per contrastare le iniziative avversarie.



L’avversario

Davanti il Como ha giocatori di spessore tra cui Patrick Cutrone senza dimenticare il centrocampista offensivo Simone Verdi. Mentre Alberto Cerri che rientra da un infortunio potrebbe partire dalla panchina Recuperato Cerri, Moreno Longo, da due anni alla guida dei lariani, ha tutti a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI