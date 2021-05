ASCOLI - Colpaccio dell'Ascoli che continua il suo momento positivo, battendo 2-0 anche la prima della classe. Risultato pesante per l'Empoli, alla seconda sconfitta in campionato, ma ancora in testa alla classifica. Decisiva la coppia d'attacco Dionisi-Bajc che segna un gol a testa per tempo e regala la quarta vittoria di fila alla squadra di Sottil, salita a quota 40 e più vicina al traguardo salvezza.

LA CRONACA

