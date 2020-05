Serie A, sospetta positività: stop ad allenamenti Bologna

Un caso di «sospetta positività» al coronavirus nello staff del Bologna Calcio. È lo stesso club a darne notizia, spiegando che è emerso nell'ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra. «In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro», prosegue la società. Ultimo aggiornamento: 16:43

