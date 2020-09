Calendario serie A, diretta: alle 12.00 il sorteggio, parte ufficialmente la stagione

Oggi alle 12 sarà presentato il nuovo calendario di Serie A e per la prima volta lo farà unicamente digital. Non sarà il classico sorteggio in ordine cronologico, le giornate verranno presentate in maniera casuale. Il tutto durerà non più di una decina di minuti. L’inizio sarà messo alla fine. Ossia la prima giornata della stagione 2020-21, che prenderà il via nel week-end del 19-20 settembre, sarà svelata per ultima.

La diretta televisiva del sorteggio del calendario di Serie A sarà trasmessa da Sky Sport 24 ma anche sui canali social della Lega Serie A. La Lega ha già annunciato le date ufficiali della Serie A. Inizierà domenica 20 settembre 2020 la prima giornata e anche i turni infrasettimanali sono stati fissati a partire da mercoledì 16 dicembre fino all'ultimo infrasettimane del 12 maggio 2021. Tre saranno le soste del campionato per i match delle nazionali: niente serie A nelle domeniche dell'11 ottobre,15 novembre e 28 marzo 2021. L'ultima giornata di campionato è fissata per il 23 maggio 2021.

