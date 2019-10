Juventus-Genoa, dalle 21.00 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 18:59

Bilancio pesantemente a favore della Juventus negli scontri diretti giocati a Torino quando a far visita ai bianconeri è il Genoa: 52 i precedenti, con 40 vittorie dei padroni di casa, 10 pareggi e solo due affermazioni dei liguri, l'ultima delle quali il 2'0 gennaio 1991 grazie al gol del bomber Skuhravy al 37' del primo tempo.(4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All: Sarri(4-2-3-1): Radu; Biraschi, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Pandev, Agudelo, Kouamé; Pinamonti. All: Thiago MottaLa capolista Juventus torna a giocare di fronte ai propri tifosi e in occasione della 10a giornata di campionato ospita il Genoa. I bianconeri vengono dalla parziale delusione di Lecce, un pareggio che avrebbe potuto costare ai ragazzi di Sarri il primato in classifica; e invece, conquistando questa sera i 3 punti, CR7 e compagni conserveranno sicuramente la vetta della classifica. Genoa in ripresa, dopo l'esordio di Thiago Motta in panchina e il 3-1 in rimonta sul Lecce di qualche giorno fa.