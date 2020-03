Juventus-Inter 0-0 nell'assordante silenzio dello Stadium

Ultimo aggiornamento: 21:07

TORINO - Juventus ed Inter chiudono il programma domenicale della 26esima giornata di Serie A, con un match che dirà molto sul resto del campionato delle due compagini. I pluricampioni d'Italia in carica vengono dalla vittoria della scorsa settimana sul campo della SPAL, 1-2 il finale, e grazie al rinvio della partita tra Inter e Sampdoria hanno visto il vantaggio aumentare a 6 punti sui nerazzurri di Conte, i quali sono obbligati a espugnare Torino per rimanere in corsa per il titolo.JUVENTUS - INTER 0-0LE FORMAZIONI:JUVENTUS: (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All.SarriINTER: (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All.Conte.