Verona, ufficiale Bocchetti nuovo allenatore: all'esordio lo aspetta il Milan

Salvatore Bocchetti è il nuovo tecnico del Verona: l'annuncio ufficiale è arrivato nel primo pomeriggio: rileverà il lavoro Gabriele Cioffi, esonerato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra lo scorso 11 ottobre dopo la sconfitta per 2-1 contro la Salernitana, la quarta consecutiva. Il nuovo tecnico ripartirà dalla terzultima posizione con 5 punti in classifica. La scelta della società è stata da subito indirizzata verso una soluzione interna: Bocchetti allenava la Primavera del club dopo l'esperienza nell'under 18 degli Scaligeri e da assistente della prima squadra: ora è arrivato il momento dell'esordio tra i professionisti.

Il profilo

A tracciare il ritratto del nuovo tecnico, è il sito ufficiale della società: "Nato a Napoli il 30 novembre 1986, Bocchetti chiude nel 2021 la sua lunga carriera da calciatore, durante la quale ha militato per nove anni nel campionato russo - vestendo le maglie del Rubin Kazan prima e dello Spartak Mosca poi - ed in Italia, nei campionati di Serie A e Serie B giocand con Lanciano, Ascoli, Frosinone, Genoa, Milan, Verona e Pescara. Conclusa la carriera da calciatore, nella scorsa stagione ha collaborato con mister Igor Tudor alla guida della Prima Squadra gialloblù, chiudendo il campionato 2021/22 di Serie A al nono posto in classifica con 53 punti conquistati. Nella stagione corrente, Bocchetti ha proseguito il suo percorso con l'Hellas Verona, allenando in questo avvio di campionato la formazione Primavera, con cui ha totalizzato finora sette punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte". L'esordio non sarà semplice: domenica sera alla 20:45 al Bentegodi arriva il Milan, sua squadra nel 2015: non avrà Ceccherini per squalifica, da valutare invece le condizioni di Lazovic.