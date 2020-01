Serie A, due giornate di stop a Berardi. Barella e Skriniar tra i 10 fermati per un turno

Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, al giocatore del Sassuolo Domenico Berardi, espulso «per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato in maniera veemente un Assistente indirizzando espressioni gravemente irriguardose agli Ufficiali di gara».

LEGGI ANCHE:

Cristiano Ronaldo, dopo la vittoria con il Cagliari selfie con Miss Italia Carolina Stramare

In dieci sono stati invece fermati per una giornata: Andrea Cistana (al quale è stata inflitta anche una ammonizione) e Sandro Tonali (Brescia), Nenad Tomovic (Spal), Nicolò Barella e Milan Skriniar (Inter), Antonino Barillà (Parma); Omar Colley e Fabio De Paoli (Sampdoria), Manuel Locatelli (Sassuolo), Marco Parolo (Lazio). Per quando riguarda i club, il giudice sportivo ha inflitto una ammenda di 10mila euro alla Spal («per avere suoi sostenitori, al 43ø del primo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara; per avere inoltre, al termine del primo tempo, lanciato una buccia di un frutto che colpiva l'Arbitro al capo senza causare alcuna conseguenza»); 5mila euro alla Juventus «per non avere impedito l'ingresso sul terreno di giuoco di un proprio tifoso che, approfittando della presenza di un veicolo pubblicitario, entrava in campo e costringeva il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa trenta secondi»; 4mila euro di ammenda al Genoa «per avere suoi sostenitori, al 16ø del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione del Direttore di gara, un accendino senza colpirlo»; 2mila euro di ammenda alla Lazio «per avere suoi sostenitori, al 41ø del primo tempo, lanciato nel recinto

Ultimo aggiornamento: 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA