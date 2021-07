Serie A e competizioni internazionali, dove vedere tutto il calcio della prossima stagione e a quali prezzi

La nuova stagione di Serie A riparte nel segno dell’Inter Campione d’Italia e di Dazn, che per la prima volta trasmetterà tutte le partite (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva). Da da ieri non sono più visibili i canali di calcio Dazn su Sky, dunque per mantenere la stessa offerta calcistica i clienti del vecchio pacchetto Sky+Dazn dovranno iscriversi alla piattaforma in streaming Dazn. Cambierà il modo di vivere e vedere il calcio e dalla prossima stagione varieranno anche i prezzi delle varie offerte.

Dazn

Ai nuovi abbonati è riservata l’offerta è di 19,99€ al mese per il primo anno, con possibilità di disdire in qualsiasi momento, mentre per i vecchi clienti il prezzo dell’abbonamento salirà da 9,99€ a 29,99€ al mese, proporzionalmente all’offerta di partite in aumento.

Timvision

Abbonamento gratuito a calcio e Sport fino al 31/08 e poi 19,99€ al mese per un anno. A 5€ in più con Disney+ e pacchetto Gold con calcio e sport, Disney+ e Netflix al costo di 10€ fino al 31 agosto e poi 34,99€ al mese.

Sky

Sky risponde con il pacchetto calcio gratuito dal primo luglio al 30 settembre in automatico per gli abbonati. Dal 1 ottobre il costo sarà di 5€ al mese (3 partite di A, la B e estero) e possibilità di disdetta senza penale fino al 31 dicembre.

Amazon

Amazon punta alla Champions con l’offerta di 16 partite del mercoledì sera senza prezzo aggiuntivo per i clienti (costo base 36€ l’anno). E la Supercoppa Europea per i prossimi tre anni.

