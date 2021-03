Cambia un'altra panchina: esonerato Stroppa, il nuovo allenatore del Crotone è Serse Cosmi

CROTONE - Un'altra panchina cambia. Dopo l’ennesima sconfitta, quella casalinga di ieri per 2-0 contro il Cagliari che guarda caso presentava in panchina il nuovbo allenatore Semplici, oggi è arrivato l’esonero per Giovanni Stroppa, che non è più l’allenatore del Crotone. I calabresi attualmente occupano l’ultimo posto in classifica con 12 punti, a 8 dalla zona salvezza (col Torino a quota 20 che peraltro ha la partita col Sassuolo da recuperare). Al suo posto è stato ingaggiato Serse Cosmi.

Ultimo aggiornamento: 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA