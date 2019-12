La Juventus rallenta, il Sassuolo fa tremare lo Stadium: 2-2

Ultimo aggiornamento: 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partita roboante questo pomeriggio all'Allianz Stadium di Torino. Sassuolo che non si spaventa, e dopo il momentaneo pareggio del primo tempo, trova il goal del vantaggio in apertura di ripresa, sfruttando un pasticcio difensivo dei bianconeri. Padroni di casa che riagguantano la partita con il rigore di Ronaldo, ma non riescono a trovare l'affondo decisivo, dando così la possibilità all'Inter di tentare il sorpasso nel pomeriggio contro la Spal.